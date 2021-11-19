В Нидерландах начали откладывать плановые операции, чтобы освободить места для пациентов с COVID

В пятницу, 19 ноября, представители Министерства здравоохранения Нидерландов заявили, что начали откладывать операции для некоторых онкологических и сердечных больных. На такие меры медики пошли, чтобы освободить места в отделениях интенсивной терапии во время рекордной волны COVID-19.

"Это больные раком, которых действительно нужно прооперировать в течение шести недель после постановки диагноза, и это не во всех случаях. Это также пациенты с сердечными заболеваниями. Ситуация, конечно, ужасная для пациентов", - рассказал представитель национальной организации, которая распределяет ресурсы больниц.

Так, за сутки 18 ноября в Нидерландах зарегистрировали более 23 000 случаев инфицирования COVID. Предыдущий максимальный дневной показатель заболеваемости был в декабре 2020 года и составлял около 13 000 случаев заражения.

При этом на сегодняшний день 85% взрослого населения страны вакцинировано. Однако уровень госпитализации пока еще остается ниже, чем был на пике предыдущей волны в апреле 2020 года. Хотя в Минздраве отмечают, что есть задержка между датой заражения и датой поступления в больницу. Потому медучреждения стараются освободить койки, когда в палатах интенсивной терапии их остается менее 200.