В Нидерландах уволили чиновницу за критику COVID-паспортов

В Нидерландах уволили члена Кабинета министров Мону Кейзер, поставившую под сомнение использование COVID-паспортов, которые стали обязательными в ряде заведений по всей стране. Решение об увольнении принял временный премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В офисе Рютте заявили, что заместитель министра экономики Мона Кейзер была уволена из-за того, что ее публичные комментарии противоречили политике Кабинета министров по столь важному вопросу.

Ранее Кейзер в интервью газете Telegraaf усомнилась в обоснованности требований COVID-сертификатов, которые теперь необходимо предъявлять в развлекательных заведениях страны, в барах и ресторанах.

"Если мы окажемся в обществе, где нам придется бояться друг друга, если мы не сможем предоставить доказательства, тогда действительно придется задуматься и спросить себя: это то направление, в котором мы хотим двигаться?", - сказала она в интервью.