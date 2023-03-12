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Нідерланди скасували всі заходи щодо COVID-19: у МОЗ пояснили рішення уряду

Новость на русском →
Неділя 12 березня 2023 07:05
Нідерланди скасували всі заходи щодо COVID-19: у МОЗ пояснили рішення уряду Фото: Нідерланди скасували всі заходи щодо COVID-19 (flickr.com/tinepco)
Автор: Олег Васьків

У Нідерландах уряд ухвалив рішення повністю скасувати обмеження щодо коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

"Більше не треба самотестуватися у разі симптомів, а також перебувати вдома на карантині", - пишуть журналісти.

Глава МОЗ Нідерландів Ернст Кейперс заявив, що COVID-19 тепер лікуватиметься як будь-яка інша інфекція дихальних шляхів. До вірусу підходитимуть так само як до інших респіраторних інфекцій.

"Тепер ви дійсно можете назвати це різновидом грипу", - сказав міністр охорони здоров'я.

За його словами, COVID-19 ніколи не зникне, але "майже всі в Нідерландах зараз створили такий захист", що наслідки набагато менш серйозні, ніж раніше.

Кейперс додав, що хворих на коронавірус все ще приймають щодня. Зараз у лікарнях перебуває близько 900 інфікованих.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах вважають, що витік із лабораторії в китайському Ухані є найбільш імовірною причиною початку пандемії коронавірусу.

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