Нідерланди скасували всі заходи щодо COVID-19: у МОЗ пояснили рішення уряду
У Нідерландах уряд ухвалив рішення повністю скасувати обмеження щодо коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.
"Більше не треба самотестуватися у разі симптомів, а також перебувати вдома на карантині", - пишуть журналісти.
Глава МОЗ Нідерландів Ернст Кейперс заявив, що COVID-19 тепер лікуватиметься як будь-яка інша інфекція дихальних шляхів. До вірусу підходитимуть так само як до інших респіраторних інфекцій.
"Тепер ви дійсно можете назвати це різновидом грипу", - сказав міністр охорони здоров'я.
За його словами, COVID-19 ніколи не зникне, але "майже всі в Нідерландах зараз створили такий захист", що наслідки набагато менш серйозні, ніж раніше.
Кейперс додав, що хворих на коронавірус все ще приймають щодня. Зараз у лікарнях перебуває близько 900 інфікованих.
Нагадаємо, у Сполучених Штатах вважають, що витік із лабораторії в китайському Ухані є найбільш імовірною причиною початку пандемії коронавірусу.
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