Нідерланди скасували всі заходи щодо COVID-19: у МОЗ пояснили рішення уряду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS .

"Більше не треба самотестуватися у разі симптомів, а також перебувати вдома на карантині", - пишуть журналісти.

Глава МОЗ Нідерландів Ернст Кейперс заявив, що COVID-19 тепер лікуватиметься як будь-яка інша інфекція дихальних шляхів. До вірусу підходитимуть так само як до інших респіраторних інфекцій.

"Тепер ви дійсно можете назвати це різновидом грипу", - сказав міністр охорони здоров'я.

За його словами, COVID-19 ніколи не зникне, але "майже всі в Нідерландах зараз створили такий захист", що наслідки набагато менш серйозні, ніж раніше.

Кейперс додав, що хворих на коронавірус все ще приймають щодня. Зараз у лікарнях перебуває близько 900 інфікованих.