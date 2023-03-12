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Нидерланды отменили все меры относительно COVID-19: в Минздраве объяснили решение правительства

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Воскресенье 12 марта 2023 07:05
Нидерланды отменили все меры относительно COVID-19: в Минздраве объяснили решение правительства Фото: Нидерланды отменили все меры относительно COVID-19 (flickr.com/tinepco)
Автор: Олег Васкив

В Нидерландах правительство приняло решение полностью отменить ограничения относительно коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

"Больше не нужно самотестироваться в случае симптомов, а также находиться дома на карантине", - пишут журналисты.

Глава Минздрава Нидерландов Эрнст Кейперс заявил, что COVID-19 будет теперь лечиться как любая другая инфекция дыхательных путей. К вирусу будут подходить так же, как и к другим респираторным инфекциям.

"Теперь вы действительно можете назвать это разновидностью гриппа", - сказал министр здравоохранения.

По его словам, COVID-19 никогда не исчезнет, но "почти все в Нидерландах сейчас создали такую защиту", что последствия гораздо менее серьезны, чем раньше.

Кейперс добавил, что больных коронавирусом все еще принимают ежедневно. В настоящее время в больницах находятся около 900 инфицированных.

Напомним, в Соединенных Штатах считают, что утечка из лаборатории в китайском Ухане является наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса.

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