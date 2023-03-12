UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нідерланди скасували всі заходи щодо COVID-19: у МОЗ пояснили рішення уряду

Фото: Нідерланди скасували всі заходи щодо COVID-19 (flickr.com/tinepco)
Автор: Олег Васьків

У Нідерландах уряд ухвалив рішення повністю скасувати обмеження щодо коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

"Більше не треба самотестуватися у разі симптомів, а також перебувати вдома на карантині", - пишуть журналісти.

Глава МОЗ Нідерландів Ернст Кейперс заявив, що COVID-19 тепер лікуватиметься як будь-яка інша інфекція дихальних шляхів. До вірусу підходитимуть так само як до інших респіраторних інфекцій.

"Тепер ви дійсно можете назвати це різновидом грипу", - сказав міністр охорони здоров'я.

За його словами, COVID-19 ніколи не зникне, але "майже всі в Нідерландах зараз створили такий захист", що наслідки набагато менш серйозні, ніж раніше.

Кейперс додав, що хворих на коронавірус все ще приймають щодня. Зараз у лікарнях перебуває близько 900 інфікованих.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах вважають, що витік із лабораторії в китайському Ухані є найбільш імовірною причиною початку пандемії коронавірусу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус