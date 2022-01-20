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Нидерландские музеи и театры открылись как спортзалы и парикмахерские в знак протеста

Автор: Ольга Белей

В Нидерландах театры и музеи открылись в качестве спортзалов и парикмахерских. Так учреждения выразили свой протест против продолжения общенационального карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

"Десятки театров и музеев открылись как парикмахерские и спортивные залы в среду. Таким образом заведения выразили свой протест против продолжения общенационального карантина в секторе искусства, когда некоторые другие ограничения были ослаблены", - пишет издание.

Отмечается, что локдаун в Нидерландах был введен в декабре, однако уже в середине января часть ограничений была отменена. В частности, была возобновлена ​​работа магазинов, не продающих товары первой необходимости, тренажерных залов, парикмахерских, маникюрных салонов и борделей. В то же время кинотеатры, музеи, театры и концертные площадки остаются закрытыми.

Поэтому десятки художественных организаций присоединились к протесту, который они назвали "Театральный парикмахер". Так, 19 января театры открылись как парикмахерские, а некоторые музеи - как спортзалы.

По данным правительства Нидерландов, в стране зафиксировали почти 243 тысячи новых случаев заражения коронавирусом в течение последней недели.

Напомним, в Амстердаме несколько тысяч человек вышли 16 января в центр города на протест против политики правительства для сдерживания эпидемии коронавируса. К протесту присоединились фермеры со своими претензиями.

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Нидерланды