Нидерландские музеи и театры открылись как спортзалы и парикмахерские в знак протеста

"Десятки театров и музеев открылись как парикмахерские и спортивные залы в среду. Таким образом заведения выразили свой протест против продолжения общенационального карантина в секторе искусства, когда некоторые другие ограничения были ослаблены", - пишет издание.

Отмечается, что локдаун в Нидерландах был введен в декабре, однако уже в середине января часть ограничений была отменена. В частности, была возобновлена ​​работа магазинов, не продающих товары первой необходимости, тренажерных залов, парикмахерских, маникюрных салонов и борделей. В то же время кинотеатры, музеи, театры и концертные площадки остаются закрытыми.

Поэтому десятки художественных организаций присоединились к протесту, который они назвали "Театральный парикмахер". Так, 19 января театры открылись как парикмахерские, а некоторые музеи - как спортзалы.

По данным правительства Нидерландов, в стране зафиксировали почти 243 тысячи новых случаев заражения коронавирусом в течение последней недели.