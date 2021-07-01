Нидерланды разрешили въезд привитым вакцинами, которые используют в Украине

Нидерланды решили принимать сертификаты вакцинации от коронавируса у туристов, следующих из-за пределов Европейского союза. Власти страны разъяснили требования к сертификатам и назвали перечень вакцин, подходящих для въезда.
издан на одном из следующих языков: нидерландский, английский, немецкий, французский, итальянский, португальский и испанский;
содержит следующую информацию: данные о привитом, данные о завершении курса вакцинации, торговую марку и название производителя вакцины, дату введения каждой дозы вакцины, название страны, где делали прививку, данные того, кто выдал документ, а также подпись и печать.
Также правительство Нидерландов опубликовало список вакцин, после прививки которыми будут пропускать в страну. В частности, в списке есть препараты, которые применяются в Украине. Полный список вакцин выглядит так: