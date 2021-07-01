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Нидерланды разрешили въезд привитым вакцинами, которые используют в Украине

Автор: Дмитрий Левицкий

Нидерланды решили принимать сертификаты вакцинации от коронавируса у туристов, следующих из-за пределов Европейского союза. Власти страны разъяснили требования к сертификатам и назвали перечень вакцин, подходящих для въезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Нидерландов.

Требования к сертификату вакцинации:

  • выдан после введения одобренной ВОЗ и
  • выдан после прохождения полного курса вакцинации;
  • издан на одном из следующих языков: нидерландский, английский, немецкий, французский, итальянский, португальский и испанский;
  • содержит следующую информацию: данные о привитом, данные о завершении курса вакцинации, торговую марку и название производителя вакцины, дату введения каждой дозы вакцины, название страны, где делали прививку, данные того, кто выдал документ, а также подпись и печать.

Также правительство Нидерландов опубликовало список вакцин, после прививки которыми будут пропускать в страну. В частности, в списке есть препараты, которые применяются в Украине. Полный список вакцин выглядит так:

  • Vaxzevria);
  • Serum Institute of India (CoviShield);
  • Sinovac (CoronaVac).

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НидерландывъездсертификатыправилаВакцина от коронавируса