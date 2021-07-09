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Нидерланды ужесточают карантин: временно запрещены концерты

Автор: РБК-Украина

Правительство Нидерландов приняло решение ужесточить карантинные ограничения в стране из-за увеличения случаев заражения коронавирусом. Новые меры вступят в силу с субботы, 10 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

"За последнюю неделю все смогли увидеть, что перед солнцем надвинулась туча. Это не весело, но необходимо (ужесточить карантин, - ред.). Сейчас коронавирус движется быстрее, чем мы предполагали", - заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Так, с 10 июня в Нидерландах посещение ресторанов и баров разрешено только за определенными столиками и на расстоянии полутора метров. Все предприятия общественного питания будут закрыты ежедневно с полуночи до 06:00.

Развлекательные мероприятия, такие как живые выступления и громкая музыка, запрещены.

Фиксированное место и расстояние в полтора метра также требуется на мероприятиях и для зрителей культурных мероприятий или профессиональных спортивных матчей.

Ограничения будут действовать до 13 августа.

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КарантинНидерландыКоронавирус