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Нидерланды возвращают работу из дома на фоне вспышки COVID

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Амстердам, Среда 14 июля 2021 22:08
Нидерланды возвращают работу из дома на фоне вспышки COVID Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что в стране вновь введут ограничения на работу из дома. Такое решение было принято в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Рекомендация работать из дома не является обязательной и относится только к тем людям, которые могут это делать.

Большинство запретительных мер было снято 26 июня, так как ускоренное распространение вакцинации привело к резкому снижению заболеваемости.

Парламент был отозван с летних каникул для проведения специальных дебатов по поводу шестикратного скачка заболеваемости, число которых в среду впервые за полгода превысило 10 тысяч за сутки.

"Мы возвращаемся к старым рекомендациям", - заявил Рютте.

Правительство Нидерландов отменило все многодневные фестивали и мероприятия с большим скоплением людей в рамках ограничений, введенных до 14 августа.

Напомним, в Нидерландах резко возросло количество новых случаев коронавируса. В стране зафиксировали рост новых COVID-случаев на 500% за неделю.

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