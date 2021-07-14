Нидерланды возвращают работу из дома на фоне вспышки COVID

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что в стране вновь введут ограничения на работу из дома. Такое решение было принято в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Рекомендация работать из дома не является обязательной и относится только к тем людям, которые могут это делать.

Большинство запретительных мер было снято 26 июня, так как ускоренное распространение вакцинации привело к резкому снижению заболеваемости.

Парламент был отозван с летних каникул для проведения специальных дебатов по поводу шестикратного скачка заболеваемости, число которых в среду впервые за полгода превысило 10 тысяч за сутки.

"Мы возвращаемся к старым рекомендациям", - заявил Рютте.

Правительство Нидерландов отменило все многодневные фестивали и мероприятия с большим скоплением людей в рамках ограничений, введенных до 14 августа.