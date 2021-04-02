Нидерланды запретили использовать вакцину AstraZeneca для людей моложе 60 лет

Нидерланды прекращают использование вакцины от коронавируса AstraZeneca для лиц моложе 60 лет. Запрет будет действовать до 7 апреля. В качестве причины власти назвали побочные эффекты, которые возникают после введения препарата.

Об этом сообщила нидерландская газета Trouw со ссылкой на источник в Минздраве страны .

Отмечается, что Минздрав принял решение о запрете использования вакцины AstraZeneca для лиц младше 60 лет после консультации с Национальным институтом здоровья и окружающей среды (RIVM), Советом здравоохранения и медицинским агентством (MEB) из-за побочных эффектов препарата.

Запрет вступает в силу с сегодняшнего дня и будет действовать до 7 апреля. Медучреждения отменяют около 10 тысяч заявок на вакцинацию AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет.