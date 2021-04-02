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Нідерланди заборонили використовувати вакцину AstraZeneca для людей молодше 60 років

Новость на русском → Нідерланди, П'ятниця 02 квітня 2021 18:25
Нідерланди заборонили використовувати вакцину AstraZeneca для людей молодше 60 років Фото: щеплення від коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Нідерланди припиняють використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca для осіб молодше 60 років через побічні проявіві препарату. Заборона діятиме до 7 квітня.

Про це повідомила нідерландська газета Trouw з посиланням на джерело в Мінохоронздоров'я країни.

Зазначається, що міністерство охорони здоров'я прийняло рішення про заборону використання вакцини AstraZeneca для осіб молодше 60 років після консультації з Національним інститутом здоров'я та навколишнього середовища (RIVM), Радою охорони здоров'я та медичним агентством (MEB) через побічні проявіві препарату.

Заборона набуває чинності з сьогоднішнього дня і діятиме до 7 квітня. Медустанови скасовують близько 10 тисяч заявок на вакцинацію AstraZeneca для людей у віці до 60 років.

Нагадаємо, в Нідерландах 2 квітня померла жінка, яка раніше робила щеплення від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca. Причиною смерті стала емболія легенів.

Зазначимо, у Хорватії померла жінка, яка отримала щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca. Це перший смертельний випадок, який може бути пов'язаний з наслідками застосування препарату британо-шведської компанії.

Додамо, що в Норвегії вчені з'ясували, що вакцина від коронавірусу від британо-шведської компанії AstraZeneca викликає у деяких людей сильну імунну реакцію, яка може вести до утворення тромбів.

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