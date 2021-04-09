Николаев просит Кабмин ослабить ограничения "красной" зоны карантина
Исполнительный комитет Николаевского городского совета направил обращение к правительству с целью поддержки малого и среднего бизнеса. Местная власть просит разрешить работу непродовольственных рынков в "красной" зоне карантина.
Николаев поддержал возможность работы рынков при условии неукоснительного соблюдения противоэпидемических мер.
Также местная власть обратилась к Кабинету министров с просьбой пересмотреть ограничения в "красной" зоне карантина по вопросу работы рынков.
Отметим, в первый день усиления карантина в Николаеве работники рынка "Колос" решили продолжить работать. Для закрытия рынка задействовали Национальную гвардию.
Напомним, Николаев и Запорожье ввели жесткий карантин с 3 апреля.
Отметим, больше половины регионов Украины попали в "красную" зону карантина.
В "красной" зоне карантина Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области.