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На низкий уровень вакцинации в Нигерии влияют вооруженные банды, - АР

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Нигерия, Вторник 07 декабря 2021 13:48
На низкий уровень вакцинации в Нигерии влияют вооруженные банды, - АР Фото: (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Нигерии для COVID-вакцинации жителей отдаленных поселков им поставляют препараты на мотоциклах. Однако такая доставка опасна из-за вооруженных банд, которые похищают людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Такие поездки необходимы, чтобы вакцинировать против коронавируса как можно больше жителей страны. Нигерия является самой густонаселенной страной Африки. А власти поставили цель привить 55 миллионов из 206 миллионов человек в течение следующих двух месяцев.

Также ситуацию с вакцинацией осложняют тяжелые жизненные условия жителей. В день одному работнику клиники, который ездит в отдаленные поселки, удается вакцинировать менее 20 людей. Это связано с тем, что многие сельские жители бедны и проводят большую часть своего времени на фермах, разбросанных по сельской местности, а не в своих домах в деревне.

Кроме того, такая работа для медиков в дополнение к риску насилия мало оплачивается.

Отмечают, что вооруженные группы в северо-западной и центральной частях Нигерии в этом году убили сотни людей и похитили тысячи в поисках выкупа.

Напомним, в Нигерии заявили, что обнаружили новый штамм коронавируса "Омикрон" в образце, собранном еще в октябре. До этого считалось, что новый вариант COVID был недавно завезен в страну.

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