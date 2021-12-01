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Нигерия обнаружила штамм "Омикрон" в образце, собранном в октябре

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Нигерия, Среда 01 декабря 2021 11:31
Нигерия обнаружила штамм "Омикрон" в образце, собранном в октябре Фото: Нигерия обнаружила новый штамм COVID в образце с октября (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Нигерии заявили, что обнаружили новый штамм коронавируса "Омикрон" в образце, собранном еще в октябре. До этого считалось, что новый вариант COVID был недавно завезен в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Ретроспективное секвенирование ранее подтвержденных случаев среди путешественников в Нигерию также выявило вариант "Омикрона" среди образцов, собранных в октябре 2021 года", - сказал генеральный директор Нигерийского центра контроля заболеваний доктор Ифедайо Адетифа.

Отметим, до этого считалось, что первые случаи "Омикрона" обнаружили у путешественников из Южной Африки на прошлой неделе.

Так, Нигерия - первая западноафриканская страна, которая зарегистрировала вариант "Омикрона" с тех пор, как ученые в южной части Африки впервые обнаружили и сообщили о нем.

В Минздраве Нигерии призвали улучшить тестирование на COVID.

Напомним, новый штамм коронавируса "Омикрон" появился уже в Канаде. Страна подтвердила первые случаи заражения у двух человек, приехавших из Нигерии.

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