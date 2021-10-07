Ночные клубы и стадионы только для привитых: Запорожье ужесточает карантин
Власти Запорожья ввели дополнительные ограничения на время нахождения в "оранжевой" зоне карантина. Запрещено проведение массовых мероприятий, посещение ночных клубов и спортивных соревнований невакцинированным или без отрицательного ПЦР-теста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэрии Запорожья.
Решение о введении дополнительных ограничений приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС. Запрет распространяется на проведение всех массовых мероприятий, включая спортивные, культурные, социальные и религиозные, а также развлекательные в ночных клубах и заведениях общественного питания. Официальные спортивные соревнования и матчи профессиональных клубов разрешено проводить без зрителей.
Ограничения не применяются при условии наличия у всех участников либо посетителей, а также организаторов и сотрудников заведений, подтверждающего документа о прохождении полного курса вакцинации, отрицательного ПЦР-теста и перенесенной коронавирусной инфекции. Действие справки должно подтверждаться Единым государственным веб-порталом электронных услуг, в частности с помощью мобильного приложения "Дия".
Кроме того, департаменту здравоохранения городского совета поручено развернуть дополнительно 150 коек для лечения больных коронавирусом.