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Нічні клуби та стадіони тільки для щеплених: Запоріжжя посилює карантин

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Запоріжжя, Четвер 07 жовтня 2021 21:45
Нічні клуби та стадіони тільки для щеплених: Запоріжжя посилює карантин Фото: у Запоріжжі ввели додаткові карантинні обмеження (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Запоріжжя ввела додаткові обмеження на час перебування в "помаранчевій" зоні карантину. Заборонено проведення масових заходів, відвідування нічних клубів і спортивних змагань невакцинованим або без негативного ПЛР-тесту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу мерії Запоріжжя.

Рішення про введення додаткових обмежень прийняла міська комісія ТЕБ і НС. Заборона поширюється на проведення всіх масових заходів, включаючи спортивні, культурні, соціальні та релігійні, а також розважальні в нічних клубах і закладах громадського харчування. Офіційні спортивні змагання та матчі професійних клубів дозволено проводити без глядачів.

Обмеження не застосовуються за умови наявності у всіх учасників або відвідувачів, а також організаторів і співробітників закладів, підтверджувального документа про проходження повного курсу вакцинації, негативного ПЛР-тесту і перенесеної коронавірусної інфекції. Дія довідки має підтверджуватися Єдиним державним вебпорталом електронних послуг, зокрема за допомогою мобільного додатку"дія".

Крім того, департаменту охорони здоров'я міської ради доручено розгорнути додатково 150 ліжок для лікування хворих коронавірусом.

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