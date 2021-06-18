В Норвегии на выходных ослабят карантин: бары смогут работать ночью

Начиная с 20 июня, норвежцам будет разрешено принимать до 20 гостей в своих домах, что вдвое превышает нынешнее разрешенное количество, тогда как бары и рестораны больше не должны закрываться в полночь.

"Норвегия идет по плану, и мы готовы к третьему шагу (ослабление карантина - ред.)", - сказала Солберг на пресс-конференции.

Комплекс послаблений является частью правительственного плана из четырех шагов, введенного в апреле с целью постепенного снятия национального локдауна.

Четвертый шаг, который все еще может предусматривать некоторые локальные ограничения, может быть введен в следующем месяце. Это будет зависеть от уровня зараженности и прививок.