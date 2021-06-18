ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Норвегії на вихідних послаблять карантин: бари зможуть працювати вночі

Новость на русском →
Норвегія, П'ятниця 18 червня 2021 15:40
У Норвегії на вихідних послаблять карантин: бари зможуть працювати вночі Фото: у Норвегії на вихідних послаблять карантин (freepik.com)
Автор: Андрій Василюк

Норвегія 20 червня розпочне третій основний етап пом'якшення карантинних обмежень. Рівень зараженості COVID-19 у країні продовжує зменшуватися.

Про це 18 червня заявила прем'єр-міністр Ерна Солберг, передає Reuters.

Починаючи з 20 червня, норвежцям буде дозволено приймати до 20 гостей у своїх будинках, що вдвічі перевищує нинішню дозволену кількість, тоді як бари та ресторани більше не повинні закриватися опівночі.

"Норвегія йде за планом, і ми готові до третього кроку (послаблення карантину - ред.)", - сказала Солберг на прес-конференції.

Комплекс послаблень є частиною урядового плану з чотирьох кроків, запровадженого в квітні з метою поступового зняття національного локдауну.

Четвертий крок, який все ще може передбачати деякі локальні обмеження, може бути запроваджений наступного місяця. Це буде залежати від рівня зараженості та щеплень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19