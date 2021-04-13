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Норвегия ослабляет локдаун по коронавирусу

Новина українською → Осло, Вторник 13 апреля 2021 18:18
Норвегия ослабляет локдаун по коронавирусу Фото: Эрна Сульберг (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Норвегия с 16 апреля начнет снимать часть ограничений, связанные с коронавирусом. Жителям страны позволят собираться в частных домах и на публичных мероприятиях.

Об этом сообщает телеканал NRK.

"Число зараженных сейчас снизилось. Меньше госпитализаций. Меры, похоже, возымели эффект. На этой неделе мы начинаем снимать ограничения в некоторых районах Норвегии", - сказала премьер-министр Эрна Сольберг.

По ее словам, ослабление правил на национальном уровне не повлияет на те районы, где уровень инфицирования COVID-19 самый высокий, например, в столичном регионе. Она отметила, что жителям страны с 16 апреля будет разрешено собираться дома, посещать кафе и рестораны, которым разрешат работать до 22:00 по местному времени с учетом требований к безопасности.

Среди смягчений правил карантина на национальном уровне премьер отметила возможность проведения публичных мероприятий в помещениях численностью до 100 человек, на открытом воздухе - до 200 человек. Также будут облегчены правила въезда иностранной рабочей силы.

В настоящее время Норвегия имеет одни из самых низких в Европе показателей заражения и смертности с начала пандемии, но ввела более строгие меры после быстрого увеличения числа госпитализаций в марте, вызванного более заразными штаммами коронавируса.

Напомним, 9 апреля полиция Норвегии оштрафовала премьер-министра страны Эрну Сульберг. Она нарушила карантинные правила при праздновании 60-летия.

Отметим, в конце марта Норвежский институт здравоохранения принял решение продлить ограничение на вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Решение об использовании вакцины рассмотрят до 15 апреля.

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