Норвегія послаблює локдаун по коронавірусу

Норвегія з 16 квітня почне знімати частину обмежень, пов'язані з коронавірусів. Жителям країни дозволять збиратися в приватних будинках і на публічних заходах.

"Число заражених зараз знизилося. Менше госпіталізацій. Заходи, схоже, набули ефект. На цьому тижні ми починаємо знімати обмеження в деяких районах Норвегії", - сказала прем'єр-міністр Ерна Сольберг.

За її словами, ослаблення правил на національному рівні не вплине на ті райони, де рівень інфікування COVID-19 найвищий, наприклад, в столичному регіоні. Вона зазначила, що жителям країни з 16 квітня буде дозволено збиратися вдома, відвідувати кафе та ресторани, яким дозволять працювати до 22:00 за місцевим часом з урахуванням вимог до безпеки.

Серед пом'якшень правил карантину на національному рівні прем'єр зазначила можливість проведення публічних заходів в приміщеннях чисельністю до 100 чоловік, на відкритому повітрі - до 200 осіб. Також будуть полегшені правила в'їзду іноземної робочої сили.

В даний час Норвегія має одні з найнижчих в Європі показників зараження і смертності з початку пандемії, але ввела більш суворі заходи після швидкого збільшення числа госпіталізацій в березні, викликаного більш заразними штамами коронавірусу.