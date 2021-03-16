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В норвежской столице ввели строжайший карантин

Новина українською → Норвегия, Вторник 16 марта 2021 03:55
В норвежской столице ввели строжайший карантин Фото: Карантин (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В столице Норвегии в Осло местные власти объявили о введении самых строгих ограничениях с начала пандемии коронавируса. Такое решение было принято из-за роста распространения COVID-19.

Об этом сообщают Polsatnews.

При этом, мэр города Осло Раймонд Йохансен заявил, что только двое гостей столицы будут допущены к выезду из города и смогут вернуться домой. Он признал, что это "очень ограничительная мера, но многие люди собирались вместе на частных вечеринках дома и заводили слишком много новых контактов".

Начальник службы здравоохранения города Роберт Стин говорит, что Осло сейчас "находится в самой серьезной ситуации за год из-за распространения британской версии коронавируса".

При этом он отметил, что в больницы стали чаще госпитализировать молодых пациентов, которые родились в 90-х годах.

Кроме того, участилась заболеваемость среди детского населения - болеют дети от 6-12 лет. Именно поэтому городские власти приняли решение возобновить дистанционное обучение в старших классах начальной и средней школы. А все детские сады и кружки будут закрыты в течение пасхальной недели.

Также в Осло до 7 апреля продлевают и уже действующие ограничения. Остаются закрытыми все магазины (кроме продуктовых), рестораны, культурные учреждения и тренажерные залы.

На прошлой неделе в Осло 50 тысяч человек прошли тесты на COVID-19. Из них 1967 тестов дали положительный результат. Отмечается, что это самое большое количество инфекций в столице Норвегии с начала пандемии.

Напомним, что в Украине обнаружили новую разновидность британского штамма коронавируса. Стало известно, чем он отличается от остальных и в чем кроется опасность.

Ранее мы писали, что Германия, Франция и Италия остановили использование COVID-вакцины AstraZeneca.

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