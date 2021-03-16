У норвезькій столиці ввели жорсткий карантин
У столиці Норвегії Осло місцева влада оголосила про введення найсуворіших обмежень з початку пандемії коронавірусу. Таке рішення було ухвалене через зростання поширення COVID-19.
Про це повідомляють Polsatnews.
При цьому, мер міста Осло Раймонд Йохансен заявив, що лише двоє гостей столиці будуть допущені до виїзду з міста та зможуть повернутися додому. Він визнав, що це "дуже обмежувальна міра, але багато людей збиралися разом на приватних вечірках вдома й заводили занадто багато нових контактів".
Начальник служби охорони здоров'я міста Роберт Стін каже, що зараз Осло "знаходиться в самій серйозній ситуації за рік через поширення британської версії коронавірусу".
При цьому він зазначив, що в лікарні стали частіше госпіталізувати молодих пацієнтів, які народилися в 90-х роках.
Крім того, почастішала захворюваність серед дитячого населення - хворіють діти 6-12 років. Саме тому міська влада прийняла рішення відновити дистанційне навчання у старших класах початкової й середньої школи. А всі дитячі сади та гуртки будуть закриті протягом пасхального тижня.
Також в Осло до 7 квітня продовжують вже діючі обмеження. Залишаються закритими всі магазини (крім продуктових), ресторани, культурні установи та тренажерні зали.
Минулого тижня в Осло 50 тисяч осіб пройшли тести на COVID-19. З них 1967 тестів дали позитивний результат. Наголошується, що це найбільша кількість інфекцій у столиці Норвегії з початку пандемії.
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