Не носили маски: в Украине с начала карантина выписали более 425 тысяч штрафов
В Украине полиция выписала более 425 тысяч штрафов за несоблюдение масочного режима во время карантина. Также за прошлую неделю составлено более 2 тысяч админпротоколов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Нацполиции Украины Игоря Клименко на брифинге.
"Около 14 тысяч постановлений о несоблюдении масочного режима мы выписали нашим гражданам. С начала карантина - более 425 тысяч граждан, в отношении которых мы вынесли такие постановления", - рассказал Клименко.
Он также отметил, что за 10 дней работы рейдовые группы, которые контролируют соблюдение карантинных правил, выявили 400 фактов отсутствия COVID-документов.
"Соответственно мы составили на данных лиц админпротоколы. За прошедшую неделю Национальной полицией составлено 2 100 админпротоколов", - отметил руководитель Нацполиции.
Напомним, Верховная рада поддержала изменения в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок.