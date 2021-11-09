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Не носили маски: в Україні з початку карантину виписали понад 425 тисяч штрафів

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Україна, Вівторок 09 листопада 2021 14:05
Не носили маски: в Україні з початку карантину виписали понад 425 тисяч штрафів Фото: в Україні з початку карантину виписали понад 425 тисяч штрафів за відсутність маски (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

В Україні поліція виписала понад 425 тисяч штрафів за недотримання маскового режиму під час карантину. Також за минулий тиждень складено понад 2 тисячі адмінпротоколів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова керівника Нацполіції України Ігоря Клименка на брифінгу.

"Близько 14 тисяч постанов про недотримання маскового режиму ми виписали нашим громадянам. З початку карантину - понад 425 тисяч громадян, щодо яких ми винесли такі постанови", - розповів Клименко.

Він також зазначив, що за 10 днів роботи рейдові групи, які контролюють дотримання карантинних правил, виявили 400 фактів відсутності COVID-документів.

"Відповідно ми склали на цих осіб адмінпротоколи. За минулий тиждень Національною поліцією складено 2100 адмінпротоколів", - зазначив керівник Нацполіції.

Нагадаємо, Верховна рада підтримала зміни до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень.

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