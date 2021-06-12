ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Novavax заявил о действии своей вакцины против южноафриканского штамма коронавируса

Новина українською →
Суббота 12 июня 2021 10:57
Novavax заявил о действии своей вакцины против южноафриканского штамма коронавируса Фото: вакцина Novavax эффективна против южноафриканского штамма коронавируса (freepik)
Автор: РБК-Украина

Компания Novavax Inc заявила в пятницу, что ее экспериментальная вакцина против COVID-19 показала иммунный ответ и защиту от южноафриканского штамма коронавируса. Вакцина NVX-CoV2373 проходит несколько испытаний, но еще не получила разрешения на использование в какой-либо стране.

Об этом пишет Reuters.

Novavax также сообщил, что исследования показали, что другая вакцина, специально нацеленная на южноафриканский вариант (известный как бета), вызвала иммунный ответ и защиту.

Ожидается, что осенью будут проведены дальнейшие клинические испытания вакцины, ориентированной на бета.

Компания сообщила, что тестирование сыворотки крови тридцати участников промежуточного испытания, которые получили обе дозы NVX-CoV2373, выявило устойчивые реакции антител на исходную версию коронавируса, а также на вариант Alpha, впервые обнаруженный в Великобритании и США.

Однако, по словам Novavax, реакция на вариант Beta была немного меньше.

Европейское агентство по лекарственным средствам начало непрерывный обзор вакцины Novavax в феврале. Ожидается, что данные основного исследования в США и Мексике будут опубликованы в текущем квартале.

Компания заявила, что новые данные доступны на онлайн-сервере препринтов bioRxiv и отправлены на экспертную оценку.

Ранее сообщалось, что первые поставки вакцины NovaVax состоятся в июле-августе.

Напомним, в марте стало известно, что вакцина от коронавируса Novavax показала эффективность 96,4% против исходного варианта коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Вакцина Коронавирус
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19