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Novavax заявив про дію своєї вакцини проти південноафриканського штаму коронавірусу

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Субота 12 червня 2021 10:57
Novavax заявив про дію своєї вакцини проти південноафриканського штаму коронавірусу Фото: вакцина Novavax ефективна проти південноафриканського штаму коронавірусу (freepik)
Автор: РБК-Україна

Компанія Novavax Inc заявила в п'ятницю, що її експериментальна вакцина проти COVID-19 показала імунну відповідь і захист від південноафриканського штаму коронавірусу. Вакцина NVX-CoV2373 проходить кілька випробувань, але ще не отримала дозволу на використання в будь-якій країні.

Про це пише Reuters.

Novavax також повідомив, що дослідження показали, що інша вакцина, спеціально націлена на Південноафриканський варіант (відомий як бета), викликала імунну відповідь і захист.

Очікується, що восени будуть проведені подальші клінічні випробування вакцини, орієнтованої на бета.

Компанія повідомила, що тестування сироватки крові тридцяти учасників проміжного випробування, які отримали обидві дози NVX-CoV2373, виявило стійкі реакції антитіл на вихідну версію коронавірусу, а також на варіант Alpha, вперше виявлений у Великобританії та США.

Однак, за словами Novavax, реакція на варіант Beta була трохи меншою.

Європейське агентство з лікарських засобів почало безперервний огляд вакцини Novavax в лютому. Очікується, що дані основного дослідження в США і Мексиці будуть опубліковані в поточному кварталі.

Компанія заявила, що нові дані доступні на онлайн-сервері препринтів bioRxiv і відправлені на експертну оцінку.

Раніше повідомлялося, що перші поставки вакцини NovaVax відбудуться в липні-серпні.

Нагадаємо, в березні стало відомо, що вакцина від коронавірусу Novavax показала ефективність 96,4% проти вихідного варіанту коронавірусу.

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