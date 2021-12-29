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Новая цель. ВОЗ хочет вакцинировать 70% населения Земли к июлю 2022

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Среда 29 декабря 2021 17:10
Новая цель. ВОЗ хочет вакцинировать 70% населения Земли к июлю 2022 Фото: глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Всемирная организация здравоохранения объявила новые планы по вакцинации населения. Планирует привить 70% людей к середине 2022 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора Тедроса Аданома Гебрейесуса.

"Это момент, когда мировые лидеры могут отбросить политику и популизм, а также личные интересы, которые угрожают общему реагированию на пандемию, а также угрожают сорвать реагирование на новое заболевание, которое неизбежно появится", - заявил генеральный директор ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, несмотря на то, что 2021 год был достаточно сложным в борьбе с пандемией коронавируса, он рассчитывает на то, что человечеству удастся привить 70% населения до 1 июля 2022 года.

"У нас осталось 185 дней до финишной прямой вакцинация 70% населения к началу июля 2022 года", - добавил Гебрейесус.

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