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Нова мета. ВООЗ хоче вакцинувати 70% населення Землі до липня 2022

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Середа 29 грудня 2021 17:10
Нова мета. ВООЗ хоче вакцинувати 70% населення Землі до липня 2022 Фото: глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила нові плани щодо вакцинації населення. Планує щепити 70% людей до середини 2022 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального директора Тедроса Аданома Гебрейесуса.

"Це момент, коли світові лідери можуть відкинути політику та популізм, а також особисті інтереси, які загрожують загальному реагуванню на пандемію, а також загрожують підірвати реагування на нове захворювання, яке неминуче з'явиться", - заявив генеральний директор ВООЗ.

За словами Гебрейесуса, попри те, що 2021 рік був доволі складним у боротьбі з пандемією коронавірусу, він розраховує на те, що людству вдасться щепити 70% населення до 1 липня 2022 року.

"У нас залишилося 185 днів до фінішної прямої вакцинування 70% населення до початку липня 2022 року", - додав Гебрейесус.

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