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Новая волна коронавируса в Украине будет иметь более разрушительные последствия, - НАН

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Украина, Среда 15 сентября 2021 09:14
Новая волна коронавируса в Украине будет иметь более разрушительные последствия, - НАН Фото: ученые прогнозируют более разрушительную новую волну коронавируса в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине в последнее время наблюдается стремительный рост новых случаев коронавируса. Ученые прогнозируют, что новая волна COVID-19 в стране может пройти быстрее, но будет иметь более разрушительные последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор эпидемической ситуации, опубликованный на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.

Как отмечают специалисты, после некоторого торможения в конце августа 2021 года, с началом сентября 2021 года темпы роста количества больных существенно превысили прошлогодние показатели.

Между тем, аналогичную динамику продемонстрировало и число новых летальных исходов.

"Сохранение такой тенденции будет указывать на то, что новая волна, вероятно, пройдет быстрее, но будет иметь более разрушительные последствия", - говорится в отчете.

Ученые добавляют, что регистрация положительных результатов ПЦР-тестов выросла до 12%, достигнув прошлогоднего значения.

Напомним, в Украине зафиксировали вспышку новых случаев коронавируса, за минувшие сутки обнаружили 4640 новых заражений.

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