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Нова хвиля коронавірусу в Україні матиме більш руйнівні наслідки, - НАН

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Україна, Середа 15 вересня 2021 09:14
Нова хвиля коронавірусу в Україні матиме більш руйнівні наслідки, - НАН Фото: вчені прогнозують більш руйнівну нову хвилю коронавірусу в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні останнім часом спостерігається стрімке зростання нових випадків коронавірусу. Вчені прогнозують, що нова хвиля COVID-19 в країні може пройти швидше, але матиме більш руйнівні наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд епідемічної ситуації, опублікований на сайті Національної академії наук (НАН) України.

Як зазначають фахівці, після певного гальмування наприкінці серпня 2021 року, з початком вересня 2021 року темпи зростання кількості хворих істотно перевищили торішні показники.

Між тим, аналогічну динаміку продемонструвало і число нових летальних випадків.

"Збереження такої тенденції вказуватиме на те, що нова хвиля, ймовірно, пройде швидше, але матиме більш руйнівні наслідки", - йдеться у звіті.

Вчені додають, що реєстрація позитивних результатів ПЛР-тестів зросла до 12%, досягнувши торішнього значення.

Нагадаємо, в Україні зафіксували спалах нових випадків коронавірусу, за минулу добу виявили 4640 нових заражень.

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