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Новая Зеландия открывает границы: названы даты

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Новая Зеландия, Четверг 03 февраля 2022 04:54
Новая Зеландия открывает границы: названы даты Фото: Новая Зеландия открывает границы (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Новая Зеландия объявила о плане поэтапного открытия своих границ. В правительстве назвали даты для начала путешествий из разных стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

С 27 февраля жители Новой Зеландии смогут путешествовать без изоляции из Австралии.

С 13 марта страна открывает двери для своих граждан, прибывающих из других стран мира, а также для некоторых вакцинированных квалифицированных рабочих и туристов - все без карантина.

С 12 апреля страна позволит прибыть 5000 иностранным студентам.

Также отмечается, что в июле Новая Зеландия откроет границы для иностранцев из безвизовых стран, включая Австралию, США и Великобританию.

Остальной мир пока что не приглашают посетить Новую Зеландию. Это продлиться предположительно до октября. В октябре премьер-министр Джасинда Ардерн надеется отменить и эти ограничения.

Напомним, что Германия ослабляет карантинные ограничения внутри страны. Немцам разрешили присутствовать на массовых мероприятиях.

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