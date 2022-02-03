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Нова Зеландія відкриває кордони: названі дати

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Нова Зеландія, Четвер 03 лютого 2022 04:54
Нова Зеландія відкриває кордони: названі дати Фото: Нова Зеландія відкриває кордони (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Нова Зеландія оголосила про план поетапного відкриття своїх кордонів. В уряді назвали дати для початку подорожей з різних країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

З 27 лютого жителі Нової Зеландії зможуть подорожувати без ізоляції з Австралії.

З 13 березня Країна відкриває двері для своїх громадян, які прибувають з інших країн світу, а також для деяких вакцинованих кваліфікованих робітників і туристів - все без карантину.

З 12 квітня країна дозволить прибути 5000 іноземним студентам.

Також зазначається, що у липні Нова Зеландія відкриє кордони для іноземців з безвізових країн, включаючи Австралію, США і Великобританію.

Решту світу поки що не запрошують відвідати Нову Зеландію. Це триватиме приблизно до жовтня. У жовтні прем'єр-міністр Джасінда Ардерн сподівається скасувати й ці обмеження.

Нагадаємо, що Німеччина послаблює карантинні обмеження всередині країни. Німцям дозволили бути присутніми на масових заходах.

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