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Новая Зеландия вводит трехдневный локдаун из-за одного случая "Дельты"

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Веллингтон, Вторник 17 августа 2021 12:03
Новая Зеландия вводит трехдневный локдаун из-за одного случая "Дельты" Фото: Новая Зеландия уходит на локдаун из-за "Дельты" (Adam Berry/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Новая Зеландия с полуночи вводит трехдневный локдаун из-за одного случая заражения штаммом коронавируса "Дельта". А некоторые регионы будут с самыми жесткими ограничениями до семи дней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что вся страна переходит на трехдневный локдаун, а регионы Окленда и Коромандела - на 4-7 дней.

"Дельта" меняет правила игры, и это действительно так. Это означает, что нам нужно снова предпринять все возможные меры, чтобы остановить распространение. Мы видели, что может случиться в другом месте, если мы не справимся. У нас есть только один шанс", - заявила премьер министр Джасинда Ардерн.

При этом случай заражения именно "Дельтой" пока официально не подтвержден, поскольку образцы у зараженного мужчины из Девенпорта еще не были секвенированы. Несмотря на это правительство исходит из того, что в стране зафиксирован первый случай агрессивного штамма.

Напомним, ранее сообщалось, что Новая Зеландия откроется для туристов не ранее 2022 года.

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