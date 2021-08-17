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Нова Зеландія вводить триденний локдаун через один випадок "Дельти"

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Веллінгтон, Вівторок 17 серпня 2021 12:03
Нова Зеландія вводить триденний локдаун через один випадок "Дельти" Фото: Нова Зеландія йде на локдаун через "Дельту" (Adam Berry / Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Нова Зеландія з опівночі вводить триденний локдаун через один випадок зараження штамом коронавірусу "Дельта". А деякі регіони будуть з найжорсткішими обмеженнями до семи днів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що вся країна переходить на триденний локдаун, а регіони Окленда і Коромандела - на 4-7 днів.

"Дельта" змінює правила гри, і це дійсно так. Це означає, що нам потрібно знову вжити всіх можливих заходів, щоб зупинити поширення. Ми бачили, що може статися в іншому місці, якщо ми не впораємося. У нас є тільки один шанс", - заявила прем'єр міністр Джасінда Ардерн.

При цьому випадок зараження саме "Дельтою" поки офіційно не підтверджений, оскільки зразки у зараженого чоловіка з Девенпорта ще не було секвеновано. Незважаючи на це уряд виходить з того, що в країні зафіксовано перший випадок агресивного штаму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нова Зеландія відкриється для туристів не раніше 2022 року.

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