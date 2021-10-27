Новую партию лекарств против коронавируса развезут по регионам Украины, - Минздрав
Фото: новую партию лекарств против коронавируса развезут по регионам Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министерство здравоохранения распределило по регионам Украины препарат "Биовен" для лечения коронавируса. Его начнут развозить по областям уже сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
Указано, что препарат будет применяться для лечения пациентов с острой респираторной болезнью COVID-19, которые находятся в стационарах.
Так, с сегодняшнего дня начнется развоз лекарств в такие регионы:
- 27 октября первую партию направить в Киев и Киевскую область;
- 28 октября - в Волынскую и Ровенскую области;
- 3 ноября - в остальные регионы Украины.
Как добавляют в ведомстве, в целом планируется развезти по регионам 7 557 флаконов, что должно покрыть 100% потребностей медучреждений.