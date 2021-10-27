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Новую партию лекарств против коронавируса развезут по регионам Украины, - Минздрав

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Украина, Среда 27 октября 2021 14:47
Новую партию лекарств против коронавируса развезут по регионам Украины, - Минздрав Фото: новую партию лекарств против коронавируса развезут по регионам Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения распределило по регионам Украины препарат "Биовен" для лечения коронавируса. Его начнут развозить по областям уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Указано, что препарат будет применяться для лечения пациентов с острой респираторной болезнью COVID-19, которые находятся в стационарах.

Так, с сегодняшнего дня начнется развоз лекарств в такие регионы:

  • 27 октября первую партию направить в Киев и Киевскую область;
  • 28 октября - в Волынскую и Ровенскую области;
  • 3 ноября - в остальные регионы Украины.

Как добавляют в ведомстве, в целом планируется развезти по регионам 7 557 флаконов, что должно покрыть 100% потребностей медучреждений.

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