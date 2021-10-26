Новые COVID-сертификаты. В "Дие" появятся тестовые версии документов

В Украине анонсировали запуск тестовых версий COVID-сертификатов в "Дие". Речь идет о документах, удостоверяющих выздоровление от коронавируса или результат отрицательного ПЦР-теста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

В частности, для запуска тестовой версии сертификата о результате тестирования уже присоединили первую лабораторию к медицинской информационной системе. Вместе с тем, запуск бета-тестирования сертификатов для тех, кто переболел на COVID-19 будет зависеть от того, насколько быстро произойдет интеграция лабораторий с системой и качеством данных лабораторий. По словам министра, запуск новых функций планируют в течение 2-4 дней.