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Новые COVID-сертификаты. В "Дие" появятся тестовые версии документов

Автор: Мария Кучерявец

В Украине анонсировали запуск тестовых версий COVID-сертификатов в "Дие". Речь идет о документах, удостоверяющих выздоровление от коронавируса или результат отрицательного ПЦР-теста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

В частности, для запуска тестовой версии сертификата о результате тестирования уже присоединили первую лабораторию к медицинской информационной системе.

Вместе с тем, запуск бета-тестирования сертификатов для тех, кто переболел на COVID-19 будет зависеть от того, насколько быстро произойдет интеграция лабораторий с системой и качеством данных лабораторий.

По словам министра, запуск новых функций планируют в течение 2-4 дней.

Напомним, вакцинированные украинцы могут сгенерировать в приложении как внутренний, так и международный COVID-сертификаты.

Отметим, что внутренний сертификат может быть двух цветов: в зависимости от количества полученных прививок от коронавируса.

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сертификат вакцинацииДия