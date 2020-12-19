Новые карантинные ограничения: что изменится с 19 декабря

Сегодня в Украине вступают в силу дополнительные ограничения карантина из-за коронавируса. В частности, новые запреты касаются проведения массовых мероприятий, сферы развлечений и работы заведений общепита. Полный список противоэпидемических мер, и что будет запрещено в период новогодних праздников - подробно на РБК-Украина.

Карантинные меры усиливаются с 19 декабря

Кабмин утвердил перечень новых ограничений для борьбы с распространением коронавируса. Они вводятся по всей территории страны с 19 декабря в дополнение к существующим карантинным запретам "оранжевой" зоны.

Срок действия ограничений охватывает период празднования Нового года и Рождества. Таким образом, согласно решению правительства, на это время запрещается проведение праздничных мероприятий и банкетов в заведениях общепита, существенно ограничиваются массовые и религиозные мероприятия.

Исключением является новогодняя ночь - с 31 декабря на 1 января рестораны и кафе смогут работать до 01:00.

Дополнительные ограничения

запрещаются массовые мероприятия в образовательных учреждениях (концерты, спектакли, праздничные выступления) в присутствии посетителей и с участием детей из более чем одной группы/класса;

под запретом публичные события, банкеты, мастер-классы, праздничные мероприятия в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания;

ограничивается прием посетителей в музеях и других заведениях культуры - не более 1 человека на 10 кв.м;

запрещена работа заведений общепита с 23:00 до 07:00 (исключение - заказы на вынос, доставка). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00;

ограничивается проведение религиозных мероприятий: в помещениях - не более 1 человека на 5 кв. м; на открытом воздухе обязательно соблюдение дистанции 1,5 м между присутствующими.

Наряду с новыми запретами с 19 декабря будут действовать и ограничения "оранжевой" зоны, в частности, нахождение в общественных местах и транспорте без маски, отсутствие документов.

Также запрещается работа развлекательных заведений (дискотек, ночных клубов, заведений общепита с организацией досуга), размещение за одним столиком в кафе, ресторанах более 4 совершеннолетних, несоблюдение расстояния 2 метров между столами.

К текущим ограничениям "оранжевой" зоны относится запрет на проведение плановых госпитализаций, посещение учреждений соцзащиты, в которых проживают лица преклонного возраста, инвалиды, ветераны военных действий.

Иностранным гражданам запрещено пересекать границу Украины без полиса страхования.

Что разрешено после усиления карантина 19 декабря

работа общественного транспорта - перевозка пассажиров по количеству мест для сидения (за исключением метрополитена);

проведение массовых мероприятий с количеством участников до 20 человек при условии соблюдения дистанции 1,5 м;

работа кинотеатров с заполненностью не более 50% зала;

работа рынков, ТРЦ, магазинов при условии соблюдения противоэпидемических норм безопасности;

деятельность гостиниц, реабилитационных центров, санаторно-курортных учреждений;

посещение образовательных заведений группами до 20 человек (кроме детсадов, школ и других учреждений среднего, внешкольного, специализированного образования);

работа спортзалов и фитнес-центров при условии соблюдения количества посетителей - не более 1 человека на 20 кв.м.

Стоит отметить, что во время заседания 9 декабря правительство также приняло решение о продлении общего срока карантина до конца февраля 2021 года. При этом следующее ужесточение карантина ожидает украинцев уже с 8 января 2021.

Кабинет министров объявил об усилении карантина с 00:00 8 января до 00:00 25 января. На этот срок в стране будет запрещена полноценная работа кафе и ресторанов, торговых центров, непродовольственных рынков, деятельность кинотеатров и развлекательных заведений, спортзалов и фитнес-центров.

Во время жесткого карантина 8-24 января продолжит работать общественный транспорт, продуктовые магазины,салоны красоты (по записи), почта, банки, АЗС.