Нові карантинні обмеження: що зміниться з 19 грудня

Сьогодні в Україні набувають чинності додаткові обмеження карантину через коронавірус. Зокрема, нові заборони стосуються проведення масових заходів, сфери розваг і роботи закладів громадського харчування. Повний список протиепідемічних заходів, і що буде заборонено в період новорічних свят - детально на РБК-Україна.

Карантинні заходи посилюються з 19 грудня

Кабмін затвердив перелік нових обмежень для боротьби з поширенням коронавірусу. Вони вводяться по всій території країни з 19 грудня на додаток до існуючих карантинних заборон "помаранчевої" зони.

Термін дії обмежень охоплює період святкування Нового року і Різдва. Таким чином, згідно з рішенням уряду, на цей час забороняється проведення святкових заходів і банкетів у закладах громадського харчування, істотно обмежуються масові і релігійні заходи.

Винятком є ​​новорічна ніч - з 31 грудня на 1 січня ресторани і кафе зможуть працювати до 01:00.

Додаткові обмеження

забороняються масові заходи в освітніх установах (концерти, вистави, святкові виступи) в присутності відвідувачів і за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу;

під забороною публічні події, банкети, майстер-класи, святкові заходи в розважальних закладах та закладах громадського харчування;

обмежується прийом відвідувачів у музеях та інших закладах культури - не більше 1 людини на 10 кв.м;

заборонена робота закладів громадського харчування з 23:00 до 07:00 (виняток - замовлення на винос, доставка). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00;

обмежується проведення релігійних заходів: в приміщеннях - не більше 1 людини на 5 кв. м; на відкритому повітрі обов'язково дотримання дистанції 1,5 м між присутніми.

Водночас із новими заборонами з 19 грудня будуть діяти і обмеження "помаранчевої" зони, зокрема, перебування у громадських місцях і транспорті без маски, відсутність документів.

Також забороняється робота розважальних закладів (дискотек, нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля), розміщення за одним столиком у кафе, ресторанах більше 4 повнолітніх, недотримання відстані 2 метрів між столами.

До поточних обмежень "помаранчевої" зони відноситься заборона на проведення планових госпіталізацій, відвідування установ соцзахисту, в яких проживають особи похилого віку, інваліди, ветерани військових дій.

Іноземним громадянам заборонено перетинати кордон України без полісу страхування.

Що дозволено після посилення карантину 19 грудня

робота громадського транспорту - перевезення пасажирів за кількістю місць для сидіння (за винятком метрополітену);

проведення масових заходів із кількістю учасників до 20 осіб за умови дотримання дистанції 1,5 м;

робота кінотеатрів при заповненості не більше 50% залу;

робота ринків, ТРЦ, магазинів за умови дотримання протиепідемічних норм безпеки;

діяльність готелів, реабілітаційних центрів, санаторно-курортних установ;

відвідування освітніх закладів групами до 20 осіб (крім дитсадків, шкіл та інших закладів середньої, позашкільної, спеціалізованої освіти);

робота спортзалів і фітнес-центрів за умови дотримання кількості відвідувачів - не більше 1 людини на 20 кв.м.

Варто зазначити, що під час засідання 9 грудня уряд також ухвалив рішення про продовження загального терміну карантину до кінця лютого 2021 року. При цьому наступне посилення карантину очікує на українців уже з 8 січня 2021.

Кабінет міністрів оголосив про посилення карантину з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня. На цей термін в країні буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, непродовольчих ринків, діяльність кінотеатрів та розважальних закладів, спортзалів і фітнес-центрів.

Під час жорсткого карантину 8-24 січня продовжить працювати громадський транспорт, продуктові магазини, салони краси (за попереднім записом), пошта, банки, АЗС.