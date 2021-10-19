ru ua
Вт, 19 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Новые правила проезда. Что делать людям с противопоказанием к вакцинации: объяснение Минздрава

Новина українською →
Вторник 19 октября 2021 20:59
Новые правила проезда. Что делать людям с противопоказанием к вакцинации: объяснение Минздрава Фото: в Минздраве объяснили, что работы людям с противопоказанием к вакцинации во время новых правил проезда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Министерстве здравоохранения ответили на самые распространенные вопросы украинцев относительно новых правил межрегиональных перевозок во время карантина. Также рассказали, что делать в соответствующей ситуации людям, у которых противопоказания к прививке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Можно ли показать COVID-сертификат о выздоровлении при посадке

Сейчас соответствующая функция в "Дии" находится на этапе тестирования, однако после того, как она станет доступной для всех - действие соответствующего сертификата будет длиться в течение 180 дней. Получение бумажной справки пока в Украине не предусмотрено.

Поэтому люди, переболевшие коронавирусом, пока что могут показать или сертификат о вакцинации, или отрицательный тест на COVID.

Что делать людям в случае противопоказания к вакцинации

"Пока не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19", - объясняет Минздрав.

Сегодня в Украине менее 1% людей имеют абсолютные противопоказания к прививке, впрочем, постановление №1236 не предусматривает того, что граждане могут предъявить документ о противопоказаниях во время межрегиональных поездок.

В конце концов, этим людям разрешено использовать отрицательные ПЦР-тест или экспресс-тест на коронавирус.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Министерство здравоохранения Украины
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе