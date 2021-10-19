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Нові правила проїзду. Що робити людям з протипоказанням до вакцинації: пояснення МОЗ

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Вівторок 19 жовтня 2021 20:59
Нові правила проїзду. Що робити людям з протипоказанням до вакцинації: пояснення МОЗ Фото: у МОЗ пояснили, що роботи людям з протипоказанням до вакцинації під час нових правил проїзду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Міністерстві охорони здоров’я відповіли на найпоширеніші питання українців щодо нових правил міжрегіональних перевезень під час карантину. Також розповіли, що робити у відповідній ситуації людям, у яких протипоказання до щеплення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Чи можна показати COVID-сертифікат про одужання під час посадки

Наразі відповідна функція в "Дії" перебуває на етапі тестування, однак після того, як вона стане доступною для всіх - дія відповідного сертифікату триватиме протягом 180 днів. Отримання паперової довідки поки що в Україні не передбачено.

Тому люди, які перехворіли на коронавірус, наразі можуть показати або сертифікат про вакцинацію, або негативний тест на COVID.

Що робити людям у разі протипоказання до вакцинації

"Наразі не існує затвердженої форми довідки про протипокази до вакцинації проти COVID-19", - пояснює МОЗ.

Сьогодні в Україні менше ніж 1% людей мають абсолютні протипоказання до щеплення, втім, постанова №1236 не передбачає того, що громадяни можуть пред’явити документ про протипокази під час міжрегіональних поїздок.

Зрештою, цим людям дозволено використовувати негативні ПЛР-тест або експрес-тест на коронавірус.

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