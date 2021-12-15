Новые правила въезда в Италию: тест будут требовать даже от вакцинированных жителей ЕС
Италия из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон, ужесточила правила въезда в страну. Ограничения будут касаться даже вакцинированных жителей ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.
"Те, кто прибывают в Италию из стран Европейского Союза и не прошли вакцинацию, должны будут оставаться на карантине в течение пяти дней и сделать тест на антиген за 24 часа или ПЦР-тест не более, чем за 48 часов до въезда. Тест также станет обязательным для вакцинированных", - пишет издание.
Для невакцинированных путешественников из третьих стран, в том числе возвращающихся домой итальянцев - потребуется 10-дневная самоизоляция.
Вакцинированные от коронавируса должны предоставить для въезда в страну отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до въезда, или антиген-тест, сделанный не более 24 часов назад.
Как сообщает издание, в самой Италии известно уже о 27 случаях заражения штаммом "Омикрон".
Напомним, в Италии сегодня, 15 декабря, вступило в силу требование об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда профессий. В частности, это касается работников школ, сотрудников административных учреждений, правоохранителей, военных и спасательных служб.
Отметим, 14 декабря правительство Италии приняло решение продлить чрезвычайное положение, которое было введено из-за коронавируса, еще на три месяца. Таким образом, режим ЧП в стране продлиться по меньшей мере до 31 марта.