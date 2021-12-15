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Новые правила въезда в Италию: тест будут требовать даже от вакцинированных жителей ЕС

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Италия, Среда 15 декабря 2021 13:49
Новые правила въезда в Италию: тест будут требовать даже от вакцинированных жителей ЕС Фото: новые правила въезда в Италию - будут требовать тест (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Италия из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон, ужесточила правила въезда в страну. Ограничения будут касаться даже вакцинированных жителей ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

"Те, кто прибывают в Италию из стран Европейского Союза и не прошли вакцинацию, должны будут оставаться на карантине в течение пяти дней и сделать тест на антиген за 24 часа или ПЦР-тест не более, чем за 48 часов до въезда. Тест также станет обязательным для вакцинированных", - пишет издание.

Для невакцинированных путешественников из третьих стран, в том числе возвращающихся домой итальянцев - потребуется 10-дневная самоизоляция.

Вакцинированные от коронавируса должны предоставить для въезда в страну отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до въезда, или антиген-тест, сделанный не более 24 часов назад.

Как сообщает издание, в самой Италии известно уже о 27 случаях заражения штаммом "Омикрон".

Напомним, в Италии сегодня, 15 декабря, вступило в силу требование об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда профессий. В частности, это касается работников школ, сотрудников административных учреждений, правоохранителей, военных и спасательных служб.

Отметим, 14 декабря правительство Италии приняло решение продлить чрезвычайное положение, которое было введено из-за коронавируса, еще на три месяца. Таким образом, режим ЧП в стране продлиться по меньшей мере до 31 марта.

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