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Разные сертификаты и привилегии для привитых: каким будет новый карантин

Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров вчера на своем заседании обновил правила карантина в Украине. Изменения вступят в силу через 7 дней после того, как правительство опубликует конечный документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Новые сертификаты COVID

Украинцы будут получать "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты. Они будут подтверждать вакцинацию, наличие отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часа) и выздоровление от COVID-19.

"Желтый" сертификат будет отличаться от "зеленого" только тем, что его будут выдавать после первой прививки от коронавируса. А вот "зеленый" будет подтверждать полный курс вакцинации.

Сертификаты будут иметь цветные отметки только в цифровом формате в приложении "Дия", при этом бумажный вариант документа не будет цветным.

Обновленные условия для работы учебных заведений

В "красной" зоне карантина теперь смогут работать только те школы, детсады и вузы, в которых 100% персонала будут иметь "зеленый" сертификат. В "желтой" зоне сертификаты должны получить по крайней мере 80% работников заведения.

Привилегии для вакцинированных

Правительство предоставило вакцинированным украинцам привилегии в "желтой" и "красной" зонах карантина. Ограничения карантина не будут распространяться на владельцев "зеленых" или "желтых" COVID-сертификатов. Но владельцы заведений будут самостоятельно решать, предоставлять ли привилегии.

Привилегии в "желтой" зоне действуют, если 80% персонала и посетителей имеют "желтый" или "зеленый" сертификаты. Привилегии распространяются на:

  • массовые мероприятия;
  • кинотеатры;
  • театры, музеи или другие культурные учреждения;
  • спортзалы и бассейны.

Привилегии в "красной" зоне действуют, если 100% персонала и посетителей имеют "зеленый" сертификат. Привилегии распространяются на:

  • массовые мероприятия, в том числе религиозные;
  • кинотеатры, театры, музеи или другие культурные заведения;
  • развлекательные заведения;
  • ТРЦ;
  • заведения общественного питания;
  • рынки;
  • спортзалы;
  • бассейны.

Отмена самоизоляции при пересечении границы

Владельцы "желтого" или "зеленого" сертификата при пересечении границы будут освобождаться от самоизоляции. Нововведение касается и людей, прибывающих с временно оккупированных территорий Украины.

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