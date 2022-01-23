Новые штаммы COVID-19 могут быть еще более заразными, - ВОЗ

Будущие штаммы коронавируса могут быть еще более заразными, чем "Омикрон". Чем больше заболевание циркулирует - тем больше у него возможностей меняться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова эксперта ВОЗ Марии ван Керкхове.

"Омикрон" не будет последним вариантом, который мы будем обсуждать, и очень реальной является возможность появления в будущем вариантов, которые вызывают обеспокоенность", - заявила эксперт.

Керкхове отметила, что сегодня ничего неизвестно о свойствах новых штаммов коронавируса, однако можно быть уверенными в том, что они будут более заразными, поскольку каждый следующий штамм - пытается превзойти предыдущий.

По словам эксперта ВОЗ, необходимо уменьшить риск появления новых вариантов заболевания, чтобы предотвратить тяжелые последствия и не допустить перегрузки системы здравоохранения.

Также Керкхове отметила, что некоторые инфицированные COVID люди - имеют долгосрочные последствия, которые специалисты до сих пор достаточно не изучили.