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Нові штами COVID-19 можуть бути ще більш заразними, - ВООЗ

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Неділя 23 січня 2022 19:15
Нові штами COVID-19 можуть бути ще більш заразними, - ВООЗ Фото: офіційний представник ВООЗ Марія ван Керкхове (facebook.com/maria.vankerkhove)
Автор: Сергій Пишкін

Майбутні штами коронавірусу можуть бути ще більш заразними, ніж "Омікрон". Чим більше захворювання циркулює - тим більше у нього можливостей змінюватись.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова експерта ВООЗ Марії ван Керкхове.

"Омікрон" не буде останнім варіантом, який ми обговорюватимемо, і дуже реальною є можливість появи в майбутньому варіантів, що викликають стурбованість", - заявила експерт.

Керкхове зауважила, що сьогодні нічого невідомо про властивості нових штамів коронавірусу, втім можна бути упевненими у тому, що вони будуть більш заразними, оскільки кожний наступний штам - намагається перевершити попередній.

За словами експерта ВООЗ, необхідно зменшити ризик появи нових варіантів захворювання, аби запобігти тяжким наслідкам й не допустити перевантаження системи охорони здоров’я.

Також Керкхове відзначила, що деякі інфіковані COVID люди - мають довгострокові наслідки, які фахівці досі достатньо не вивчили.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Керкхове переконана у тому, що "Омікрон" - не останній штам, який циркулюватиме у світі.

Також РБК-Україна повідомляло про те, що на думку головного виконавчого директора компанії Pfizer Альберта Бурла - щорічна вакцинація може бути ефективнішою, ніж повторні щеплення.

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