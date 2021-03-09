Новые штаммы COVID втрое заразнее и поражают не только легкие, - Степанов

"Британский" и "южноафриканский" штаммы коронавируса являются более заразными и опасными. Из-за их распространения ряд стран мира ужесточили карантинные ограничения.

Об этом во время утреннего брифинга рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он добавил, что кроме органов дыхания мутировавший коронавирус начал поражать почки, печень и центральную нервную систему.

"Этот штамм коронавируса отличается коротким инкубационным периодом, 1-3 дня, втрое большей заразностью, уменьшением доли безсиптомов или легких форм заболевания и, к сожалению, высокой смертностью", - сообщил министр.

Напомним, Украине с начала кампании вакцинировали более 19 тысяч человек.

При этом в Национальной академии наук сообщают, что для победы над COVID до конца года необходимо привить 30 млн украинцев. Для этого нужно делать 100 тысяч прививок в день.

Отметим, за вчера в Украине выявили 3261 новый случай коронавируса. Это минимальное количество новых заражений с 22 февраля - тогда было 3206 случаев.

На днях в Украине расширили "красную" зону карантина - теперь там Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская и Закарпатская области. Подробнее о ситуации в регионах - в материале РБК-Украина.