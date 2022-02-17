От Новых Санжар до тотального локдауна. С чего начался коронавирус для Украины

Пандемия COVID-19 началась зимой 2020, когда новый коронавирус из Китая стремительно распространялся по миру. Он достиг Украины в марте, из-за чего в стране был введен тотальный локдуан. Однако еще до подтверждения первого случая волну паники и протестов украинцев вызвала ситуация в Новых Санжарах, где разместили эвакуированных граждан из Уханя.

РБК-Украина предлагает вспомнить, как развивались события с COVID-19 в нашей стране в начале пандемии.

Беспорядки в Новых Санжарах

19 февраля 2020 в Украину прибыл самолет с эвакуированными из Уханя - в то время этот китайский город был эпицентром вспышки коронавируса. На борту находилось 45 украинцев, 27 иностранных граждан и 22 члена экипажа.

Правительство решило отправить всех пассажиров самолета на обсервацию в поселок Новые Санжары Полтавской области и разместить их в местном госпитале Нацгвардии.

Данное решение вызвало бурные протесты местных жителей. Они перекрывали проезд, разводили костры, забрасывали автобусы с эвакуированными камнями и бутылками.

Фото: протесты в Новых Санжарах (Виталий Носач, РБК-Украина)

В населенный пункт стянули отряды силовиков и бронетехнику для расчистки дороги. В ходе стычек с демонстрантами пострадало 9 правоохранителей и 1 гражданский.

Более 20 участников беспорядков было задержано, пятерых приговорили к 5 годам тюрьмы, но освободили с испытательным сроком.

Для урегулирования конфликта на место событий прибыли министр МВД на тот момент Арсен Аваков, премьер Алексей Гончарук, глава Минздрава Зоряна Скалецкая, которая в дальнейшем некоторое время жила в госпитале с эвакуированными.

Прибывшие из Китая провели 14 дней карантина в полной изоляции под присмотром медиков. Никто из них не заболел.

Начало вспышки COVID-19 в Украине

Информация о первом случае инфицирования на территории Украины появилась 3 марта 2020. Коронавирус обнаружили у мужчины из Черновицкой области, который перед этим вернулся из-за границы. Он прилетел из Италии в Румынию и затем на автомобиле приехал в Украину.

Мужчина жаловался на слабость и температуру, ему сделали два теста на COVID-19, также его осмотрел врач ВОЗ. Контактные лица заболевшего отправили на самоизоляцию, а в Черновицкой области ввели локальный режим ЧС.

Именно Буковина в начале вспышки стала первым регионом, где было наибольшее количество инфицированных. 16 марта коронавирус достиг Киева - заболевание подтвердили у двух человек, прибывших из-за рубежа.

Первый летальный случай коронавируса в Украине зафиксировали 13 марта. Скончалась 71-летняя жительница Радомышля, Житомирской области.

Первый тотальный локдаун

Из-за угрозы распространения коронавируса с 12 марта 2020 в стране был введен общенациональный карантин. Приостановили работу все образовательные заведения, включая детские сады. Также было запрещено проведение массовых и религиозных мероприятий.

17 марта границу закрыли для иностранцев, отменили международное ж/д, авиа- и автобусное сообщение. Ограничения коснулись и транспортного сообщения внутри страны - было отменено движение всех поездов и автобусов в междугородних и межобластных направлениях.

В Киеве, Днепре, Харькове закрыли метро. Во всех городах количество пассажиров общественного транспорта ограничили до 10 человек, ввели специальные пропуски на проезд.

Фото: закрытое метро во время локдауна в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Закрылись все общественные заведения, непродовольственные магазины, ТРЦ, кинотеатры, спортзалы, салоны красоты. Кафе и рестораны не могли принимать посетителей и работали в режиме на вынос. Ограничения не коснулись только продуктовых магазинов, аптек, заправок, банков.

В нескольких регионах был введен режим чрезвычайной ситуации, в связи с увеличением числа инфицированных коронавирусом. Там полностью запретили работу городского транспорта, установили КПП, гражданам рекомендовали не покидать дома без крайней необходимости.

Самые жесткие запреты карантина

Заболеваемость в стране продолжала расти, при этом приближались пасхальные и майские праздники. С 6 апреля 2020 правительство продлило карантин и еще больше усилило ограничения. Дополнительно:

был объявлен обязательный масочный режим в общественных местах;

ввели ограничения на передвижение группами не более 2-х человек;

запретили прогулки в парках и скверах, на спортивных и детских площадках;

ввели самоизоляцию для граждан от 60 лет и прибывающих из-за границы;

установили КПП на въездах/выездах из областей.

Фото: патрули в парке во время локдауна весной 2020 (Виталий Носач, РБК-Украина)

Запреты начали смягчать в конце мая, когда ввели концепцию адаптивного карантина с разными зонами по уровню заболеваемости в регионах.

С каждой новой вспышкой COVID-19 в Украине ограничения ужесточались. Так, вводился "карантин выходного дня" осенью 2020-го, локдаун на зимние праздники 2021, а также весной прошлого года, когда большинство областей попали в "красную" зону. Школьников и студентов неоднократно переводили на дистанционное обучение.

После начала массовой вакцинации от коронавируса тотальных локдаунов больше не было. До 31 марта 2022 в Украине действует адаптивный карантин. При достижении высокого уровня инфицирования регионы локально усиливают ограничения, часть из которых не касается вакцинированных граждан.