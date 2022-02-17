Від Нових Санжарів до тотального локдауну. З чого розпочався коронавірус для України

Пандемія COVID-19 почалася взимку 2020, коли новий коронавірус із Китаю стрімко поширювався світом. Він досяг України в березні, тому в країні було запроваджено тотальний локдуан. Проте ще до підтвердження першого випадку хвилю паніки та протестів українців викликала ситуація у Нових Санжарах, де розмістили евакуйованих громадян із Уханя.

РБК-Україна пропонує згадати, як розвивалися події з COVID-19 у нашій країні на початку пандемії.

Заворушення у Нових Санжарах

19 лютого 2020 в Україну прибув літак з евакуйованими з Уханя - на той час це китайське місто було епіцентром спалаху коронавірусу. На борту перебувало 45 українців, 27 іноземних громадян та 22 члени екіпажу.

Уряд вирішив відправити всіх пасажирів літака на обсервацію до селища Нові Санжари Полтавської області та розмістити їх у місцевому шпиталі Нацгвардії.

Це рішення викликало бурхливі протести місцевих жителів. Вони перекривали проїзд, розводили багаття, закидали автобуси з евакуйованим камінням та пляшками.

Фото: протести у Нових Санжарах (Віталій Носач, РБК-Україна)

У населений пункт стягнули загони силовиків та бронетехніку для розчищення дороги. У ході сутичок з демонстрантами постраждало 9 правоохоронців та 1 цивільний.

Понад 20 учасників заворушень було затримано, п'ятьох засудили до 5 років ув'язнення, але звільнили з випробувальним терміном.

Для врегулювання конфлікту на місце подій прибули міністр МВС на той момент Арсен Аваков, прем'єр Олексій Гончарук, голова МОЗ Зоряна Скалецька, яка надалі деякий час жила у шпиталі з евакуйованими.

Прибулі з Китаю провели 14 днів карантину у повній ізоляції під наглядом медиків. Ніхто з них не захворів.

Початок спалаху COVID-19 в Україні

Інформація про перший випадок інфікування на території України з'явилася 3 березня 2020 року. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівецької області, який перед цим повернувся з-за кордону. Він прилетів з Італії до Румунії, а потім на автомобілі приїхав до України.

Чоловік скаржився на слабкість та температуру, йому зробили два тести на COVID-19, також його оглянув лікар ВООЗ. Контактних осіб захворілого відправили на самоізоляцію, а у Чернівецькій області запровадили локальний режим НС.

Саме Буковина на початку спалаху стала першим регіоном, де була найбільша кількість інфікованих. 16 березня коронавірус досяг Києва - захворювання підтвердили у двох людей, які прибули з-за кордону.

Перший летальний випадок коронавірусу в Україні зафіксували 13 березня. Померла 71-річна мешканка Радомишля, Житомирської області.

Перший тотальний локдаун

Через загрозу поширення коронавірусу з 12 березня 2020 в країні було запроваджено загальнонаціональний карантин. Припинили роботу всі освітні заклади, включаючи дитячі садки. Також було заборонено проведення масових та релігійних заходів.

17 березня кордон закрили для іноземців, скасували міжнародне залізничне, авіа- та автобусне сполучення. Обмеження торкнулися і транспортного сполучення всередині країни - було скасовано рух вісх поїздів та автобусів у міжміських та міжобласних напрямках.

У Києві, Дніпрі, Харкові закрили метро. У всіх містах кількість пасажирів громадського транспорту обмежили до 10 осіб, запровадили спеціальні перепустки на проїзд.

Фото: закрите метро під час локдауну у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Закрилися усі громадські заклади, непродовольчі магазини, ТРЦ, кінотеатри, спортзали, салони краси. Кафе та ресторани не могли приймати відвідувачів та працювали в режимі на винос. Обмеження не торкнулися лише продуктових магазинів, аптек, заправок, банків.

У кількох регіонах було запроваджено режим надзвичайної ситуації, у зв'язку зі збільшенням кількості інфікованих коронавірусом. Там повністю заборонили роботу міського транспорту, встановили КПП, громадянам рекомендували не залишати будинки без потреби.

Найжорсткіші заборони карантину

Захворюваність у країні продовжувала зростати, при цьому наближалися великодні та травневі свята. З 6 квітня 2020 року уряд продовжив карантин і ще більше посилив обмеження. Додатково:

було оголошено обов'язковий масковий режим у громадських місцях;

запровадили обмеження для пересування групами більше 2-х осіб;

заборонили прогулянки у парках та скверах, на спортивних та дитячих майданчиках;

запровадили самоізоляцію для громадян від 60 років та тих, хто прибуває з-за кордону;

встановили КПП на в'їздах/виїздах із областей.

Фото: патрулі у парку під час локдауну навесні 2020 (Віталій Носач, РБК-Україна)

Заборони почали пом'якшувати наприкінці травня, коли запровадили концепцію адаптивного карантину з різними зонами за рівнем захворюваності у регіонах.

З кожним новим спалахом COVID-19 в Україні обмеження посилювалися. Так, вводився "карантин вихідного дня" восени 2020-го, локдаун на зимові свята 2021, а також навесні минулого року, коли більшість областей потрапили до "червоної" зони. Школярів та студентів неодноразово переводили на дистанційне навчання.

Після початку масової вакцинації від коронавірусу тотальних локдаунів більше не було. До 31 березня 2022 року в Україні діє адаптивний карантин. При досягненні високого рівня інфікування регіони локально посилюють обмеження, частина яких не стосується вакцинованих громадян.