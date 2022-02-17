От Новых Санжар до тотального локдауна. С чего начался коронавирус для Украины

Пандемия COVID-19 началась зимой 2020, когда новый коронавирус из Китая стремительно распространялся по миру. Он достиг Украины в марте, из-за чего в стране был введен тотальный локдуан. Однако еще до подтверждения первого случая волну паники и протестов украинцев вызвала ситуация в Новых Санжарах, где разместили эвакуированных граждан из Уханя.
РБК-Украина предлагает вспомнить, как развивались события с COVID-19 в нашей стране в начале пандемии.
19 февраля 2020 в Украину прибыл самолет с эвакуированными из Уханя - в то время этот китайский город был эпицентром вспышки коронавируса. На борту находилось 45 украинцев, 27 иностранных граждан и 22 члена экипажа.
Правительство решило отправить всех пассажиров самолета на обсервацию в поселок Новые Санжары Полтавской области и разместить их в местном госпитале Нацгвардии.
Данное решение вызвало бурные протесты местных жителей. Они перекрывали проезд, разводили костры, забрасывали автобусы с эвакуированными камнями и бутылками.
В населенный пункт стянули отряды силовиков и бронетехнику для расчистки дороги. В ходе стычек с демонстрантами пострадало 9 правоохранителей и 1 гражданский.
Более 20 участников беспорядков было задержано, пятерых приговорили к 5 годам тюрьмы, но освободили с испытательным сроком.
Для урегулирования конфликта на место событий прибыли министр МВД на тот момент Арсен Аваков, премьер Алексей Гончарук, глава Минздрава Зоряна Скалецкая, которая в дальнейшем некоторое время жила в госпитале с эвакуированными.
Прибывшие из Китая провели 14 дней карантина в полной изоляции под присмотром медиков. Никто из них не заболел.
Информация о первом случае инфицирования на территории Украины появилась 3 марта 2020. Коронавирус обнаружили у мужчины из Черновицкой области, который перед этим вернулся из-за границы. Он прилетел из Италии в Румынию и затем на автомобиле приехал в Украину.
Мужчина жаловался на слабость и температуру, ему сделали два теста на COVID-19, также его осмотрел врач ВОЗ. Контактные лица заболевшего отправили на самоизоляцию, а в Черновицкой области ввели локальный режим ЧС.
Именно Буковина в начале вспышки стала первым регионом, где было наибольшее количество инфицированных. 16 марта коронавирус достиг Киева - заболевание подтвердили у двух человек, прибывших из-за рубежа.
Первый летальный случай коронавируса в Украине зафиксировали 13 марта. Скончалась 71-летняя жительница Радомышля, Житомирской области.
Из-за угрозы распространения коронавируса с 12 марта 2020 в стране был введен общенациональный карантин. Приостановили работу все образовательные заведения, включая детские сады. Также было запрещено проведение массовых и религиозных мероприятий.
17 марта границу закрыли для иностранцев, отменили международное ж/д, авиа- и автобусное сообщение. Ограничения коснулись и транспортного сообщения внутри страны - было отменено движение всех поездов и автобусов в междугородних и межобластных направлениях.
В Киеве, Днепре, Харькове закрыли метро. Во всех городах количество пассажиров общественного транспорта ограничили до 10 человек, ввели специальные пропуски на проезд.
Закрылись все общественные заведения, непродовольственные магазины, ТРЦ, кинотеатры, спортзалы, салоны красоты. Кафе и рестораны не могли принимать посетителей и работали в режиме на вынос. Ограничения не коснулись только продуктовых магазинов, аптек, заправок, банков.
В нескольких регионах был введен режим чрезвычайной ситуации, в связи с увеличением числа инфицированных коронавирусом. Там полностью запретили работу городского транспорта, установили КПП, гражданам рекомендовали не покидать дома без крайней необходимости.
Заболеваемость в стране продолжала расти, при этом приближались пасхальные и майские праздники. С 6 апреля 2020 правительство продлило карантин и еще больше усилило ограничения. Дополнительно:
Запреты начали смягчать в конце мая, когда ввели концепцию адаптивного карантина с разными зонами по уровню заболеваемости в регионах.
С каждой новой вспышкой COVID-19 в Украине ограничения ужесточались. Так, вводился "карантин выходного дня" осенью 2020-го, локдаун на зимние праздники 2021, а также весной прошлого года, когда большинство областей попали в "красную" зону. Школьников и студентов неоднократно переводили на дистанционное обучение.
После начала массовой вакцинации от коронавируса тотальных локдаунов больше не было. До 31 марта 2022 в Украине действует адаптивный карантин. При достижении высокого уровня инфицирования регионы локально усиливают ограничения, часть из которых не касается вакцинированных граждан.