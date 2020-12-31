Новый год на карантине: что и как работает

В этом году украинцы будут встречать Новый год в условиях пандемии. В Украине действует масочный режим, но ресторанам продлили работу до 7 утра, более детально об ограничении - в материале РБК-Украина.

Правительство разрешило заведениям общественного питания работать всю новогоднюю ночь, до 7:00 утра. В учреждениях действуют масочный режим и социальная дистанция.

В кафе и ресторанах действуют карантинные ограничения: не более 4 совершеннолетних за одним столом. Кроме того, в стране запретили проведение праздничных банкетов, публичных мероприятий, мастер-классов в заведениях общественного питания.

Общественный транспорт во время карантина останавливать не будут. Однако в транспорте будут действовать ограничения по числу пассажиров: не больше количества сидячих мест. Поезда и самолеты также продолжат осуществлять внутренние и международные рейсы.

Кроме того, работу наземного транспорта, метро и фуникулера продлят на два часа в новогоднюю ночь.

Минздрав рекомендует украинцам во время празднования ограничить количество гостей, избегать рукопожатий и объятий, ограничить пребывание лиц в местах, где готовят еду и т. д.

В Минздраве призывают не устраивать и не участвовать ни в каких зимних праздниках, если в семье есть зараженные коронавирусом, если у кого-то в семье есть симптомы COVID-19, если ожидают результаты анализов на коронавирус и, если человек - контактное лицо.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, абсолютное большинство (81%) украинцев планируют встретить новый 2021 год дома, в кругу семьи. Вместе с тем, почти каждый десятый (9%) надеется провести новогоднюю ночь в гостях у друзей или родственников.